Tamponamento a catena a Torrette, auto danneggiate e traffico in tilt: ecco cosa è successo

ANCONA - Tamponamento tra quattro veicoli davanti all'ospedale regionale di Torrette. L'incidente, che per fortuna non ha causato feriti gravi, ha mandato in tilt la viabilità per circa un'ora. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori del 118. Il bilancio è di un automobilista ferito che è stato portato al vicino ospedale per degli accertamenti.