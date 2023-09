Furgone tampona un carro attrezzi, automobilista incastrato tra le lamiere: è grave

ANCONA - E' in gravi condizioni il 54enne senegalese alla guida del furgone che questa mattina, in via Maggini, ha tamponato un carro attrezzi. L'uomo stava trasportando alcune finestre quando, all'altezza con l'incrocio con via Monte San Vicino, ha urtato contro il carro attrezzi che si trovava nei pressi del semaforo. Nell'impatto il 54enne è rimasto incastrato nell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo, in gravi condizioni, è stato caricato a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e traportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche polizia locale e automedica del 118. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.