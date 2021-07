Tamponamento in superstrada, paura a pochi metri dall'uscita: due mezzi coinvolti

Solo tanta paura ma nessuno spavento per gli automobilisti coinvolti nel tamponamento lungo la SS76, all'uscita di Maiolati Spontini. L'incidente è avvenuto intorno le 16.30 tra una Fiat Multipla ed una Fiat Panda. E' stata proprio quest'ultima a tamponare l'altro veicolo, di proprietà della parrocchia. Per fortuna non ci sono stati feriti ed entrambi gli automobilisti si sono fermati al lato della strada per effettuare il CID. Sul posto la polizia, poi ripartita, ed il carro attrezzi di Donzelli Group. Il traffico ha subito dei disagi per tutta la durata dell'intervento, tornando regolare verso le 17.10 quando i due mezzi sono stati spostati e la carreggiata liberata nuovamente.