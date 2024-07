Incidente sulla superstrada, tre mezzi coinvolti: un automobilista estratto dalle lamiere

CHIARAVALLE - Tre mezzi coinvolti ed un automobilista ferito. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada 76, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto. Ad avere la peggio il conducente di un'auto che si è schianato contro un furgone ed un camion. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidato alle cure del personale del 118. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Sl posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.