Va contromano in superstrada, poi il pauroso frontale con un furgone

Ha imboccato la superstrada contromano per poi schiantarsi contro un furgone. Paura nel pomeriggio di oggi lungo la SS77, tra gli svincoli di Montecosaro e Morrovalle. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia stradale per tutti i rilievi. I conducenti sono stati estratti dai rispettivi mezzi e portati in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO