Tragedia un superstrada, scende dal furgone e viene travolto: il 66enne vola nel campo e muore

MOIE - Era da poco sceso dal suo furgone Mercedes, probabilmente per un'avaria, quando è sopraggiunta un'Audi che non è riuscita ad evitarlo e lo ha centrato in pieno, facendolo sbalzare per metri sul campo antistante. Tragedia oggi pomeriggio lungo la SS76, non distante dall'uscita di Moie, in direzione Ancona. A perdere la vita un uomo di 66 anni.

L'uomo è stato ritrovato a decine di metri di distanza in un campo ormai privo di vita. Inutili i soccorsi da parte degli operatori della Croce Verde di Cupramontana. Ferito, seppur lievemente, il conducente dell'Audi. Sul posto anche Icaro, la polizia stradale, l'automedica da Jesi ed i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per circa 2 ore.