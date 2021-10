Spaventoso incidente in superstrada, auto distrutte e traffico in tilt: 3 feriti

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale sulla SS76. Lo schianto è avvenuto intorno le 17.30 di oggi pomeriggio, all'altezza dello svincolo per Maiolati Spontini.

Sarebbero 4 i feriti, di cui 3 in condizioni più gravi. Il gruppo si trovava a bordo di una Kia Sportage che, per cause ancora da chiarire, è rimasta coinvolta in un incidente insieme ad un camion e ad una BMW. Tra i feriti gravi anche moglie e marito, entrambi sulla sessantina. Lei è stata trasportata con Icaro al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Al nosocomio di Ancona è finito anche il marito ed un passeggero che si trovava sui sedili posteriori. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a bordo dell'ambulanza. Meno gravi le condizioni del quarto occupante, mentre per fortuna stanno bene gli autisti del camion e della BMW. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento. Sul posto anche vigili del fuoco, Croce Gialla di Morro d'Alba, Croce Verde di Cupramontana e polizia stradale di Fabriano.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO