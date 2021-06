Sbanda e si schianta sul guardrail, nell'impatto si stacca il motore: paura in superstrada

Stava viaggiando a bordo della sua Ford lungo la SS76, in direzione Roma, quando per cause ancora da chiarire ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail. È successo questa sera intorno le 21.30.

Alla guida del mezzo una donna che, miracolosamente, è riuscita ad uscire indenne dal mezzo. L'auto è andata praticamente distrutta e nell'impatto anche il motore si sarebbe staccato dal veicolo. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia. Nella zona si è subito formata una lunga coda con gli automobilisti che hanno spento i mezzi e sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO