Tragedia sulla SS76, il suo furgone è finito sotto ad un tir: per il 42enne non c'è stato niente da fare

ANCONA - Un morto, mezzi distrutti e traffico in tilt per ore. E' questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto stamattina, poco dopo le 11.30, lungo la Strada Statale 76, all'altezza di Fabriano, in direzione Ancona.

A perdere la vita un 42enne umbro. Secondo una prima ricostruzione dello schianto l'uomo sarebbe finito con il suo furgone sotto ad un tir dopo averlo tamponato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I pompieri sono riusciti ad estrarre il corpo del 42enne dall'abitacolo ma per lui ormai non c'era più niente da fare. Praticamente illeso il conducente del tir. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore. Soltanto nel pomeriggio la viabilità è tornata a scorrere regolarmente. Intervenuti anche i carabinieri del nuclo Radiomobile.