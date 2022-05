Frontale alla strada vecchia del Pinocchio, nello schianto vola una ruota: strada chiusa e soccorsi sul posto

ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via strada vecchia del Pinocchio, all'altezza dell'incrocio con via Togliatti. Un furgone, che viaggiava in direzione Ancona, si è scontrato frontalmente con una Citroen che invece, dalla città, stava uscendo verso la Baraccola. Un impatto molto violento che ha causato la rottura di una ruota del furgone, volata sulla carreggiata. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso una donna di 60 anni e l'hanno trasportata in ospedale con un politrauma. Viabilità in tilt e strada chiusa per tutta la durata dell'intervento.