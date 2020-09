Pauroso incidente alla Sogenus, auto plana sul cortile di una casa

MOIE - Perde il controllo della propria auto e plana letteralmente in un giardino privato. Incidente stradale oggi pomeriggio in via della Cornacchia, all'altezza dell'azienda Sogenus.

A dare l'allarme è stato proprio il personale della società di smaltimento rifiuti che ha subito chiamato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno estratto il conducente dal mezzo e lo hanno poi trasportato in ospedale. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso e per la regolazione della viabilità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO