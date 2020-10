Sbanda e si schianta lungo la Strada del Monte, motociclista in ospedale con l'eliambulanza

SIROLO - Incidente nel pomeriggio di oggi, verso le 16, lungo la Strada del Monte, in direzione Sirolo. Per cause ancora da chiarire un motociclista di 59 anni è rovinato a terra mentre era in sella alla sua Honda CBR 900. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso. La strada è bloccata in entrambe le direzioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.