Terribile incidente sull'A14, esce di strada e si ribalta più volte: estratto dalle lamiere

SENIGALLIA - Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Marotta e Senigallia. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo ha perso il controllo della sua auto, ha distrutto il guardrail e si è rilbatato più volte. Il mezzo è andato completamente distrutto ed il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto è atterrata l'eliambulanza e sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118. L'automobilista, di circa 50 anni, è stato estratto dall'abitacolo e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.