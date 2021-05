Pauroso incidente all'incrocio, auto distrutte e traffico in tilt

Lo schianto è avvenuto all'incrocio di via Cimabue con Strada della Marina. Sul posto i soccorritori. Ecco la situazione

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Senigallia per un incidente stradale con due autovetture coinvolte. Lo schianto è avvenuto all'incrocio di via Cimabue con Strada della Marina. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto coinvolte e l'area dell'intervento. Presenti sul posto il 118 e i vigili Urbani.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO