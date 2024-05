Terribile schianto tra uno scooter ed un auto, 14enne vola sull'asfalto: atterra l'elimbulanza

SENIGALLIA - Stava viaggiando in sella al suo scooter quando, nei pressi di via Merantini, si è schiantato contro una Opel Zafira. Ad avere la peggio è stato prioprio lui, un 14enne senigalliese, che è volato per metri sull'asfalto. Sul posto gli operatori del 118 intervenuti anche con l'eliambulanza. Il minore è stato prima stabilizzato sul posto e poi caricato a bordo di Icaro per il succcessivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dell'incidente: accertamenti al vaglio della polizia locale.