Schianto al semaforo dei giardini pubblici, donna di 57 anni in ospedale

JESI - Doppio incidente stradale oggi pomeriggio in città. Il primo è avvenuto intorno le 17.15 nei pressi dell'incrocio semaforico dei giardini pubblici. Per cause in fase di accertamento un furgone si è scontrato contro un'automobile. Ad avere la peggio una donna di 57 anni che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il secondo incidente invece è avvenuto tra viale della Vittoria e viale Radiciotti. Per fortuna lo schianto non avrebbe provocato dei feriti ma soltanto un grande spavento per gli automobilisti coinvolti e qualche disagio al traffico. Sia in questo caso che durante il primo incidente è intervenuta anche la polizia locale.