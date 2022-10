Scuolabus coinvolto in un frontale, ci sono 5 feriti: sul posto le ambulanze

JESI - Paura nel primo pomeriggio di oggi in via Giacomo Puccini. Una Jeep si è scontrata frontalmente contro uno scuolabus che in quel momento stava riportando i giovani studenti a casa. Sono 5 i feriti: si tratta di una bimba, di un accompagnatore, dell'autista dello scuolabus, del conducente della Jeep e del figlio 16enne che si trovava con lui all'interno del suv. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con dei codici verdi. Nessuno quindi è in gravi condizioni. Disagi alla circolazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO