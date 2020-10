Esce da scuola, attraversa la strada e viene travolta: studentessa in ospedale

JESI - Insieme agli altri studenti stava uscendo dall'IIS Galilei di Jesi, quando al momento di attraversare la strada è stata colpita da una Mercedes che procedeva verso il centro città.

Paura nel primo pomeriggio di oggi per una studentessa, sbalzata sull'asfalto tra lo choc dei presenti. Sul posto gli operatori del 118 che l'hanno poi trasportata in ospedale. Intervenuta anche la polizia stradale per tutti i rilievi del caso. Alla guida del veicolo una donna, sottoposta poi a test alcolemico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO