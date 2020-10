Tampona un autobus lungo via Clementina, auto distrutta e conducente in ospedale

CASTELBELLINO - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi a Scorcelletti, lungo via Clementina, nei pressi dell'incrocio che porta in via Monteschiavo. Per cause ancora da chiarire una Volkswagen Touran ha tamponato un autobus che procedeva verso Moie. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, un uomo di 56 anni, trasportato dagli operatori della Croce Verde di Jesi all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per la regolazione del traffico.

