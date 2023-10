Moto si schianta contro un mezzo dei rifiuti, ferito un motociclista

ANCONA - Finisce con la moto contro un camioncino di Anconambiente, davanti alla caserma dei carabinieri. A rimetterci è stato il motociclista che è rimasto ferito ad una spalla. L’incidente è avvenuto prima della 14, in via della Montagnola. Alla guida della due ruote c’era un 58enne anconetano che è stato portato in ospedale da una ambulanza della Croce Rossa. L’uomo era dietro ad un mezzo per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora al vaglio, ha tamponato il furgoncino finendo con la moto quasi sotto il mezzo. Il centauro è stato proiettato a terra ma non sarebbe grave. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Il mezzo di Anconambiente è stato portato via dal carro attrezzi.