Betoniera sfonda il cancello e la recinzione di una casa: sfiorata la tragedia in un appartamento

ANCONA - Betoniera sfonda la recinzione di una casa nella frazione di Sappanico. Il fatto è avvenuto questa mattina e soltanto per una pura casualità nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il camion che trasportava cemento e mettere in sicurezza l'intera area. La betoniera infatti, per cause da chiarire, aveva divelto il cancello e parte della recinzione di una casa. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.