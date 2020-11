Pauroso incidente a Sappanico, dell'auto rimane solo la carcassa

ANCONA - Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 17, a Sappanico. Una Fiat Panda bianca, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato ed è finita contro un furgone in sosta al lato della carreggiata. Come testimoniano le immagini il veicolo è andato praticamente distrutto ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarre gli automobilisti.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. I due feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO