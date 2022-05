Terribile schianto alla rotatoria, moto distrutta e casco sull'asfalto: c'è un ferito. Atterra anche Icaro

CASTELFERRETTI - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì) in via Mauri, nei pressi della rotatoria che porta al casello autostradale di Ancona Nord. Nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due mezzi, un'auto ed una motocicletta. Le immagini sono terribili e mostrano il ciclomotore praticamente distrutto.

Sul posto il 118 ed Icaro. Il centauro è stato portato in ospedale ed è in gravi condizioni. Per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Disagi alla circolazione e code nella zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO