Auto contro moto davanti alla raffineria, centauro sbalzato per metri sull'asfalto: è grave

FALCONARA - E' in gravi condizioni il centauro rimasto coinvolto nel primo pomeriggio di oggi di un incidente stradale davanti alla raffineria Api. L'uomo, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un'auto. Il centauro è stato sbalzato a terra per metri. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Dinamica al vaglio della polizia.