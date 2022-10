Bici contro un camion sulla provinciale del Conero: ciclista in gravissime condizioni

ANCONA - Incidente stradale poco prima delle 16 lungo la provinciale del Conero, nei pressi del ponte del Poggio. Per cause in fase di accertamento una ciclista si è scontrato contro un mezzo pesante. La donna è stata sbalzata sull'asfalto ed ha riportato fratture e lesioni agli arti inferiori. Sul posto la Croce Gialla di Camerano, Icaro e la polizia locale di Ancona.

Le condizioni della ciclista sono subito parse serie. Intervenuta anche l'eliambulanza per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Disagi alla circolazione con la strada che è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO