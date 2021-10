Prende male le misure e si schianta contro le barriere del Ponte San Carlo, traffico in tilt

Per cause ancora in fase di accertamento una Land Rover, condotta da un 50enne, si è schiantata contro le barriere di restringimento della carreggiata. E' successo questa mattina

JESI - Ancora un incidente stradale lungo il Ponte San Carlo, in via Marconi. Per cause ancora in fase di accertamento una Land Rover, condotta da un 50enne, si è schiantata contro le barriere di restringimento della carreggiata. E' successo questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista avrebbe preso male le misure, provocando l'incidente e danneggiando il proprio mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri e la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Per fortuna non sono stati registrati feriti ma soltanto importanti disagi alla circolazione, tornata poi alla normalità dopo circa 2 ore.