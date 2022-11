Incidente sul ponte, ragazza si schianta contro il new jersey: è in prognosi riservata

JESI - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7, sul ponte San Carlo. Una ragazza di 19 anni ha perso il controllo della sua Peugeot 308 ed è finita contro il new jersey. La giovane, che viaggiava in direzione Minonna e stava rientrando dopo una festa trascorsa con gli amici, è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto polizia, carabinieri e operatori del 118.

La 19enne, in auto insieme ad altre 2 persone, è stata estratta dall'abitacolo e trasportata all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Ora è ricoverata in prognosi riservata. Per gli altri due invece trasporto al nosocomio cittadino. Non sono gravi.