Incidente vicino al ponte dell'autostrada, perde il controllo e si ribalta in un campo

Perde il controllo della sua auto e si ribalta in un campo adiacante alla carreggiata. Paura questa mattina, poco dopo le 7, lungo la Strada della Bruciata, nei pressi del ponte autostradale a Senigallia. Sul posto i vigili del fuoco che con l'ausilio del personale del 118, hanno estratto il conducente dal veicolo per il successivo trasporto al Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Poi i pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Intervenuta la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.