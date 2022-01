Perde il controllo ed esce di strada, nel fosso si scontra con un'altra auto ribaltata

Doppio incidente questa mattina a Polverigi in via Rustico, dove un uomo è uscito di strada dopo essersi ribaltato e si è scontrato contro un altro mezzo, che alcune ore prima era finito nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo essersi accertati che non vi fossero altre persone coinvolte, in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed il 118, hanno messo in sicurezza i mezzi. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.