Auto contro scooter al Pinocchio, finisce sull'asfalto: poi la corsa in ospedale

Paura questa mattina, poco dopo le 11, al Pinocchio di Ancona, dove un 70enne è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato dal proprio scooter. Lo schianto ha infatti visto coinvolti il suo mezzo ed un'auto, all'altezza della rampa che conduce verso la SS16.

Dentro al veicolo c'erano tre persone che sono rimaste illese. Ad avere la peggio è stato il 70enne, soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona e trasportato a Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale e l'automedica.