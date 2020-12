Lui frena e lei batte la testa sul cruscotto, paura in piazza Ugo Bassi

ANCONA - Si trovava in auto insieme ad un ragazzo, quando dopo una brusca frenata ha battuto la testa contro il cruscotto. Paura nel pomeriggio di oggi in piazza Ugo Bassi, ad Ancona. Ad avere la peggio una ragazza che, secondo quanto riferito dalle fonti del 118, non avrebbe avuto la cintura di sicurezza allacciata.

La frenata ha fatto si che lei battesse violentemente il viso, provocandosi un trauma facciale. Sul posto l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona e la polizia locale. La ragazza è stata portata all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Non è per fortuna in pericolo di vita.