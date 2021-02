Tragico incidente lungo l'A14, ci sono due vittime: traffico in tilt

E' due vittime ed un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'A14, tra Pesaro e Cattolica. Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi pesanti ed un furgone si sono scontrati tra di loro. Tra le vittime c'è una donna, "staffettista" dell'Enpa di San Severo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il furgone "staffetta" era partito dalla provincia di Foggia per trasportare alcuni cani nel Nord Italia. Nello schianto ha perso la vita anche l'autista del furgoncino, mentre uno dei camionisti sarebbe in gravi condizoni. Uno dei cani è morto sul colpo, mentre gli altri si sarebbero riversati in autostrada, terrorizzati. Alcuni sarebbero stati recuperi grazie all'intervento dei soccorritori.“

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. La strada è stata riaperta solo dopo alcune ore.