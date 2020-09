Tragedia in autostrada, entrano nell'area di servizio e centrano il guardrail: morte due persone

PESARO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, lungo l'A14 corsia nord, per un terribile incidente stradale. Per cause ancora da accertare un'autovettura, dopo essere entrata in area di servizio, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guardrail che divide l'area destinata alle autovetture da quella destinata ai mezzi pesanti. A bordo due persone che sono purtroppo decedute

La squadra dei pompieri ha collaborato con i sanitari del 118 per portare assistenza agli occupanti dal veicolo, malgrado per entrambi non ci fosse ormai più niente da fare.