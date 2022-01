Autobus urta la pensilina e la distrugge, pezzo della tettoia cade in testa ad un bimbo

ANCONA - Un bambino di 9 anni è finito in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni, dopo che una parte della tettoia di una pensilina gli è finita in testa. E' successo questa mattina in via Martiri della Resistenza, nei pressi del semaforo e a pochi metri dalla caserma dei vigili del fuoco.

L'autista del mezzo ha centrato la pensilina, distruggendo una vetrata ed una parte della tettoia, poi finita in testa al piccolo che si trovava nella zona insieme ad un suo famigliare. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e poi trasportato, con un codice verde, all'ospedale Salesi di Ancona. Per lui soltanto un grande spavento ma nessuna grave conseguenza.