La sbarra del passaggio a livello è chiusa, tir non si ferma e la distrugge mentre sta passando il treno

GENGA - Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, nei pressi di un passaggio a livello. Un tir ha centrato in pieno la sbarra chiusa, distruggendola e facendola volare a pochi metri dalle auto in transito.

Il mezzo pesante, un semirimorchio che stava trasportando dell'acqua, si è poi fermato dall'altra parte del passaggio a livello, evitando l'impatto con il treno. Il macchinista, vedendo da lontano l'impatto con la sbarra, è riuscito a fermare il convoglio in tempo, scongiurando così ulteriori pericoli per gli automobilisti. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Sul posto la protezione civile di Serra San Quirico e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.