Sbanda e si schianta contro un palo della luce, paura alla Baraccola: giovane in ospedale

ANCONA - Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un palo della luce. Paura nel primo pomeriggio di oggi in zona Baraccola Sud, nei pressi di via Umani. A finire in ospedale un automobilsta di 32 anni. Il giovane ha sbandato mentre era alla guida del suo veicolo ed è finito contro un palo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia municipale ed i vigili del fuoco. Per il 32enne è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Lamentava un dolore alla testa ma non è in pericolo di vita.