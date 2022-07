OSIMO - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Jesi e via Montefanese, in località Padiglione. Un'auto avrebbe travolto uno scooter. Ad avere la peggio proprio il conducente del ciclomotore che ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 47 anni. Sul posto 118 e carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO