Grave incidente lungo la Statale Adriatica, centauro a terra: c'è un ferito grave

OSIMO - Incidente nel primissimo pomeriggio di oggi (martedì) lungo la Statale Adriatica 16, tra Osimo Stazione e San Rocchetto di Castelfidardo. Per cause ancora in fase di accertamento una moto ed un'auto si sono scontrate tra di loro. E' successo nei pressi della rotatoria di San Rocchetto di Castelfidardo. Secondo i primi accertamenti ci sarebbe un ferito in gravi condizioni, un osimano di circa 40 anni. Sul posto l'eliambulanza, polizia, vigili del fuoco e 118.