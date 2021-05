A bordo della sua Fiat 500 si schianta contro un albero: ragazza gravissima

OSIMO - E' in gravissime condizioni la ragazza protagonista, nel pomeriggio di oggi, di un incidente lungo via San Valentino. La giovane si trovava a bordo della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un albero.

Le lamiere hanno impedito alla giovane di muoversi e per estrarla dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dall'ospedale di Torrette si è alzata l'eliambulanza che è atterrata in un campo poco distante. Per la ragazza è stato poi necessario il trasporto d'urgenza al nosocomio del capoluogo, con un codice di massima gravità. Tutta la strada è rimasta chiusa durante i soccorsi.