Terribile schianto a Numana, frontale tra due auto: grave una 37enne

Lo schianto è avvenuto questa mattina in via Lauretana. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza

Terribile incidente questa mattina in via Lauretana, a Numana. Per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Panda si è scontrata frontalmente con una Mercedes GLK. Un impatto violentissimo che ha divelto la parte anteriore di entrambi i mezzi. Ad avere la peggio la conducente della Panda, una 37enne, che versa in gravi condizioni ed è stata trasportata dall'eliambulanza all'ospedale di Torrette.

La donna al volante della Mercedes, che si è ribaltata dopo lo schianto, è invece in buone condizioni. Sul posto Icaro01, l'automedica,la Croce Bianca di Numana, i vigili del fuoco e la polizia.