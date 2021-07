Sbanda e si schianta con la moto, paura al Pinocchio: grave un centauro

Sono gravi le condizioni del centauro rimasto protagonista di un incidente al Pinocchio, in via Monte San Vicino. Sul posto polizia e Croce Gialla di Ancona

Stava viaggiando lungo via Monte San Vicino quando, all'altezza del dosso, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra. E' in gravi condizioni il centauro rimasto protagonista di un incidente stradale lungo la parallela di via Maggini. Sul posto sarebbe dovuta intervenire l'eliambulanza ma nella zona non è stato possibile atterrare. Per questo il centauro è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

