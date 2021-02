Tragedia lungo l'A14, tre morti: ecco chi sono le vittime

E' di tre morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di domenica in A14 nel tratto tra le Marche e la Romagna, all'altezza di Gradara, nel quale hanno perso la vita dei volontari dell'Enpa provenienti dalla Puglia.

Secondo quanto ha riferito Autostrade per l'Italia, la carambola è avvenuta intorno alle 5.30 quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia autostradale di Fano è avvenuto il tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone. E' su quest'ultimo che viaggiavano le vittime: Elisabetta Barbieri di 63 anni e Federico Tonin di 47 anni, entrambi del milanese, "staffettisti" dell'Enpa che da San Severo stavano trasportando dei cuccioli di cani e gatti nel nord Italia. Lo scontro è avvenuto nella carreggiata nord e, dopo l'impatto, alcune gabbie degli animali trasportati dalle vittime sono volate sull'asfalto. Inoltre è morta in ospedale la persona rimasta ferita nel tamponamento tra due mezzi pesanti.