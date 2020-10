Travolto mentre è in sella allo scooter, paura davanti l'azienda: 49enne in ospedale

CASTELPLANIO - Stava viaggiando in via Cannegge in direzione Fabriano quando una Fiat Cubo, proveniente dalla strada che porta alla Moplan, l'ha centrato in pieno e l'ha sbalzato sull'asfalto. A rimanere ferito un uomo di 49 anni, che per fortuna è sempre rimasto cosciente, nonostante il grande choc e lo stato confusionale causato dall'impatto.

Poco distante è atterrata l'eliambulanza che l'ha poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la Croce Verde di Serra San Quirico, i carabinieri e l'automedica del 118. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.