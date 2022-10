Violento frontale tra due mezzi, auto rischia di finire nel parcheggio del supermercato: donna tra le lamiere

MONTEROBERTO - Incidente stradale questa mattina nei pressi del ristorante Ponte Magno, davanti ial supermercato Gala. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente tra loro. I vigili del fuoco di Jesi, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, hanno estratto un'automobilista dall'abitacolo. La donna era infatti rimasta incastrata tra le lamiere. Tre le persone rimaste ferite che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.