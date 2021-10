Pauroso incidente lungo la SS77, auto distrutta: atterra l'eliambulanza

Pauroso incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, lungo la SS77 allo svincolo per Montecosaro, in provincia di Macerata. Per cause ancora in fase di accertamento una Volkswagen Golf ha perso il controllo e si è scontrata contro il guardrail. Allertati da alcuni automobilisti sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco ed i sanitari a bordo dell'eliambulanza. Sono stati proprio quest'ultimi a trasportate un ferito, in gravi condizioni, all'ospedale regionale di Torrette. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.