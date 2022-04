Sbanda e vola per metri in un fosso, automobilista incastrato tra le lamiere

MONTECAROTTO - Un uomo di 46 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, nella strada che dalla città scende verso Pozzetto. E' successo attorno la mezzanotte tra sabato e domenica.

L'automobilista, per cause in fase di accertamento, è finito con la sua Ford Focus in un fosso, dopo un volo di alcuni metri. A dare l'allarme sono stati alcuni giovani che stavano transitando in scooter ed hanno assistito all'impatto. Sul posto intervenuti i carabinieri di Serra San Quirico, i vigili del fuoco, l'automedica ed un'ambulanza. L'uomo è stato estratto dal mezzo dai pompieri ed affidato alle cure degli operatori del 118. Poi il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Il 46enne avrebbe una brutta frattura ad un braccio ma non sarebbe in pericolo di vita.