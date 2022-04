Prima lo schianto, poi il volo nel campo: auto ribaltate e distrutte

MONTECAROTTO - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì) lungo la SP11. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro e sono finite in un campo. I conducenti dei mezzi sono riusciti ad uscire in autonomia dalle vetture, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 ed i carabinieri. I due automobilisti sono stati poi portati in ospedale per accertamenti.