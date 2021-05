Schianto tra due auto, automobilisti in ospedale: disagi alla circolazione

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 17.30, lungo la Strada provinciale 76 Jesi-Chiaravalle, all'incrocio con via Ponte Felice nel territorio di Monte San Vito.

Lo schianto ha visto coinvolte due vetture: una Fiat Panda con a bordo un 85enne ed una Lancia Ypsilon su cui viaggiava una ragazza di 25 anni. I due sono rimasti feriti ma per fortuna non sono in pericolo di vita. A trasportali in ospedale, con un codice di media gravità, sono stati gli operatori della Croce Verde di Jesi. Sul posto anche polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.