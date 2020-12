Si schianta contro un mezzo pesante, paura al distributore

MONSANO - Incidente stradale questa mattina, intorno le 9, in vai Sant'Ubaldo, all'altezza dell'ex Centro Scarpa ora Giomod. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto, con alla guida una 36enne, è stata colpita da un altro veicolo ed è poi sbalzata sotto un camion fermo alla vicina stazione di servizio.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha soccorso la donna e l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Carlo Urbani". Per lei tanto spavento, dolore ad un braccio, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Intervenuta anche la polizia per tutti i rilievi del caso.