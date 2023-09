Auto si ribalta all'incrocio, atterra l'eliambulanza: due i feriti. Uno è in gravi condizioni

MOIE - L'auto si ribalta all'incrocio ed il conducente viene trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette, ad Ancona. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi a Moie, all'incrocio tra via Trieste e via Papa Giovanni XXIII. Due i mezzi coinvolti nell'incidente: una Opel ed una Volkswagen. Ad avere la peggio un uomo di circa 50 anni, alla guida della Opel, che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dopo il ribaltamento del mezzo. Sul posto è atterrata Icaro02 che ha trasportato il 50enne in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Ferita, per fortuna in modo più lieve, anche la donna a bordo della Volkswagen. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, automedica e Croce Verde.